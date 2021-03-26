Как работают наши мастера?

Укладка фартука

Фартук на кухне нужен чтобы сохранять стену в чистоте и чтобы ее легко можно было мыть от неизбежных брызг жира и воды. Лучший вариантак фартука — это фартук из плитки.

Фартук должен закрывать площадь стен над рабочей зоной от столешницы до навесных шкафов (как правило, это минимум 60 см), и немного уходить под столешницу. Над плитой его нужно делать до уровня вытяжки.

Перед укладкой плитки нужно обязательно выровнять стены по маякам.👉🏻Помните: качество укладки напрямую зависит от качества самой плитки!