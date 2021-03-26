Как работают наши мастера?

Фартук на кухне нужен чтобы сохранять стену в чистоте и чтобы ее легко можно было мыть от неизбежных брызг жира и воды. Лучший вариантак фартука — это фартук из плитки.
Фартук должен закрывать площадь стен над рабочей зоной от столешницы до навесных шкафов (как правило, это минимум 60 см), и немного уходить под столешницу. Над плитой его нужно делать до уровня вытяжки.
Перед укладкой плитки нужно обязательно выровнять стены по маякам.👉🏻Помните: качество укладки напрямую зависит от качества самой плитки!
Обои — отличный способ отделки стен для любых помещений. Перед поклейкой обоев необходимо сделать выравнивание стен по маякам, для избежания неровностей в углах. Шпатлевка стен под обои дешевле, чем под покраску, так как для поклейки обоев не нужно так хорошо готовить поверхность стены как перед покраской.
В видео и на фото — процесс поклейки обоев мастером нашей компании. После нанесения клеевого состава на стену, мастер наклеивает обои, стыкуя с предыдущим слоем. Под потолком и у пола оставляются небольшие припуски, чтобы впоследствии сделать ровную обрезку. После того, как обои хорошо легли на стену, мастер выгоняет воздух из под обоев специальным шпателем, а затем очищает обои влажной губкой от остатков клея.
Шпатлевка – это предчистовое выравнивание стен перед финишной отделкой. После шпатлевки стену зашкуривают наждачной бумагой разных фракций зерна, в зависимости от требования последующей финишной отделки.
На фото — процесс шпатлевки и ошкуривания стен под обои мастером нашей компании. Ошкуривание выполняется наждачное бумагой среднеей фракции, это самый оптимальный вариант для поклеики обоев. Если бы предполагалась покраска стен, ошкуривание выполнялось бы бумагой с мелкой фракцией зерна, так как требовалась бы более гладкая поверхность стены, чтобы краска легла ровно. Стоимость подготовки стены под покраску немного больше, чем под обои.
Грунтовка — это клеевой раствор, который пропитывает стену, укрепляя ее поверхностный слой и обеспечивает защиту от разрушения, осыпания и шелушения поверхности. Процесс грунтовки — это пропитка стены грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовку можно наносить валиком, кисточкой или специальным краскопультом.
Грунтовка краскопультом лучшее решение, так как валик или кисть может не покрыть стену полностью из за возможных неровностей. Краскопульт всегда грунтует поверхность на 100%, задувая грунтовку во все возможные рытвины, неровности и микротрещины на поверхности стены.
На фото — процесс укладки ламината мастером нашей компании. Перед укладкой пол обеспыливается и грунтуется. Нанесение грунтовки необходимо чтобы полностью обеспылить поверхность пола. После полного высыхания грунтовки, укладывается подложка. Она нужна, чтобы выровнять небольшие неровности пола и чтобы ламинат лег идеально ровно. После этого на подложку укладывается ламинат.
Мастер разметил места для монтажа, просверлил отверстия для крепления клипс. Закрепил клипсы для монтажа трубы. (Для такой работы отвертка подходит лучше, чем шуруповерт, так как шуруповертом можно можно не рассчитать усилие затяжки и повредить клипсу). В конце смонтировал трубы в клипсы. На этом монтаж труб на кухне закончен.
Правильная разводка электрокоммуникация — важная часть любого ремонта. Основная функция распределительного щита – обеспечение стабильной и безопасной работы электросети и подключённых к ней приборов. В щитке содержится защитная автоматика, которая защищает электроприборы и проводку от замыкания, возгарания и нагрева. Также, благодаря распределительному щиту можно легко обесточить любое помещение, не обечточивая всю квартиру, для этого достаточно лишь выключить ответственный за нужный электрический канал автомат. Это просто, удобно и безопасно .
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